PF poderá ajudar na apuração do caso Bruno, diz Barreto O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, disse hoje que o seu ministério está acompanhando de perto as investigações do assassinato da ex-amante do goleiro Bruno Fernandes Souza, do Flamengo, Eliza Samudio, e que a Polícia Federal será colocada à disposição das autoridades que investigam o caso no Rio de Janeiro e Minas Gerais.