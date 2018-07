PF prende 10 acusados de fraudes em caixas eletrônicos Dez pessoas foram presas por agentes da Polícia Federal hoje durante a Operação Espelho, cujo objetivo era combater fraudes em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF) nos Estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Segundo a PF, a quadrilha usava um dispositivo eletrônico conhecido como "chupa-cabras" nos caixas eletrônicos para capturar dados bancários das tarjas magnéticas de cartões dos correntistas. Com as informações dos clientes, o grupo realizava saques em casas lotéricas, compras em estabelecimentos comerciais e até transferências para contas de terceiros.