PF prende 11 e apreende 1 tonelada de maconha

Foram apreendidos também uma arma de calibre restrito, aproximadamente 10 quilos de cocaína, além da identificação de uma célula anexa à principal, responsável por assaltos a sacoleiros que trafegam nas rodovias que cortam o interior de São Paulo.

Segundo a PF, a quadrilha, que tinha como sede principal a cidade de Tupã, interior de São Paulo, utilizava a conhecida "rota caipira do tráfico" para o transporte da droga, passando pelas regiões de Assis, Tupã e Marília.

A organização criminosa trazia a maconha e a cocaína adquiridas no Paraguai, que ingressam no País pelo Mato Grosso do Sul, na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. O transporte era feito por automóveis de passeio, de transporte de carga e também de forma pessoal, seja através de bolsas ou ingeridas por via oral.

Já no País, a droga era entregue a outros membros que cuidavam de guarda e distribuição. Outros pontos identificados como destino da droga seriam São Paulo e Bahia, segundo a PF.