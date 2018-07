PF prende 11 por fraude em vestibulares em 5 Estados A Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha que fraudava vestibulares de medicina em cinco Estados brasileiros. Até o momento, foram presas 11 pessoas: duas no Estado de São Paulo, uma no Rio Grande do Sul, uma na Bahia, uma no Pará, três no Piauí, duas em Goiás, e uma em Tocantins. Na residência de dois dos envolvidos foram encontradas duas armas de fogo.