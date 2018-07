PF prende 11 por venda de medicamento falsificado Onze pessoas foram presas e 3.524 caixas de medicamentos que seriam vendidas pela internet foram apreendidas hoje durante a Operação Virtuapharma, deflagrada pela Polícia Federal. As drogas eram falsificadas, sem registro da Agência da Vigilância Sanitária (Anvisa) ou contrabandeadas. De acordo com o delegado da Polícia Federal Miguel Sobral, entre os remédios recolhidos, havia anabolizantes, calmantes, abortivos e indicados para o tratamento de disfunção erétil. "Os lotes apreendidos representavam um sério risco para a saúde das pessoas: estavam contaminados por bactérias, apresentavam concentrações maiores ou menores do que o indicado, estavam guardadas em locais inadequados", contou.