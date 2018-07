PF prende 12 por fraudes contra o Incra em MT A Polícia Federal desencadeou hoje uma operação policial com o objetivo prender funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) que fraudavam processos de desapropriação agrária no Mato Grosso. Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva, sendo que 12 pessoas já foram presas. Nove dos mandados são realizados em Cuiabá, e 24 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª. Vara Federal de Cuiabá, no Mato Grosso. Os mandados foram objeto de representação pelo Ministério Público Federal e procedimentos judiciais em curso na Justiça Federal de Mato Grosso. Os funcionários públicos e os outros envolvidos são acusados de obtenção de vantagem indevida, estelionato e formação de quadrilha, uma vez que os imóveis objeto de desapropriações intentadas pelo Incra estão localizadas sobre terra devolutas do Estado de Mato Grosso ou da União, tendo ocorrido deslocamento de títulos fundiários nos processos expropriatórios.