PF prende 12 por tráfico de drogas no sul de Minas Ao menos doze pessoas já foram presas e 17 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje por agentes da delegacia de Polícia Federal (PF) em Varginha, Minas Gerais. As prisões aconteceram durante a Operação Capela, que busca desmantelar uma suposta quadrilha voltada ao comércio de drogas que atua nas cidades de Três Corações, Varginha, Cambuquira e Baependi, no sul do Estado. Duas pessoas ainda estão sendo procuradas. Os agentes ainda apreenderam quatro carros, uma moto, R$ 4.477 em dinheiro e R$ 1.808 em cheques. Cerca de 90 policiais federais participam da operação. Os presos estão sendo encaminhados à Penitenciária de Três Corações. O nome da ação se deve ao fato dos principais líderes da quadrilha se reunirem em uma pequena igreja.