PF prende 13 acusados de contrabando em MT e GO A Polícia Federal (PF) prendeu hoje, em Barra do Garças (MT) e Aragarças (GO), 13 acusados de contrabando e formação de quadrilha. A Operação Tabaco Portenho foi desencadeada para combater a venda e armazenamento ilegal de cigarro e armas. A mercadoria havia sido contrabandeada do Paraguai e Bolívia. Além das prisões, foram expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal, em Cuiabá, 15 mandados de busca e apreensão. A PF não divulgou a quantidade de mercadoria apreendida. Todos os detidos foram encaminhados às cadeias públicas e ainda não haviam constituído advogado para defendê-los das acusações.