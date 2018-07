PF prende 13 em operação contra tráfico em 6 Estados Pelo menos 13 pessoas foram presas hoje durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra o tráfico internacional de drogas, deflagrada em seis Estados. Segundo a corporação, dos 23 mandados de prisão cumpridos no Mato Grosso, 16 resultaram em prisões. Desses, três já estavam em cadeias e presídios. A Operação Alfa tem como objetivo desmantelar quatro quadrilhas voltadas para o tráfico internacional de drogas em seis Estados do País. Serão cumpridos 85 mandados de prisão temporária e 89 de busca e apreensão, segundo a PF. Dentre os suspeitos de envolvimento com o tráfico estão empresários das áreas de construção civil, turismo, comércio de automóveis e advogados. Dos 85 mandados de prisão, 21 são para mulheres.