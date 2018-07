PF prende 13 no Paraná por tráfico em três Estados Pelo menos 13 pessoas foram presas hoje acusadas de tráfico de entorpecentes durante a Operação Terra Colorada, da Polícia Federal (PF) de Guaíra, no interior paranaense. A operação tem a finalidade de deter criminosos especializados no tráfico de drogas para diversas cidades do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A PF cumpre mais de 30 mandados de prisão preventiva e outros de busca e apreensão em Guaíra, Terra Roxa, Arapongas e Maringá, no Paraná, e em Búzios, no Rio de Janeiro, e na capital fluminense.