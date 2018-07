PF prende 13 por contrabando de cigarros no RS A Polícia Federal prendeu hoje 13 pessoas e apreendeu sete veículos e duas cargas de cigarro durante a Operação Trânsito Livre, nos municípios de Espumoso, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Soledade e Vacaria, todos no norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a PF, o grupo é acusado de contrabandear cigarros para o Brasil a partir de Ciudad del Este, no Paraguai. Ainda segundo a Polícia Federal, a mercadoria era transportada por motoristas contratados e distribuída para dezenas de cidades do Brasil. A operação mobilizou cerca de cem policiais federais. Os presos foram encaminhados para uma penitenciária de Passo Fundo.