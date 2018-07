PF prende 15 no RS por crimes contra a fauna Quinze pessoas foram presas em flagrante neste domingo, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, durante a Operação Campeão, da Polícia Federal, que teve o objetivo de combater crimes contra a fauna. Os detidos são acusados de falsificação e/ou adulteração de selo ou anilhas de identificação e utilização de espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão.