PF prende 15 por tráfico internacional de pessoas A Polícia Federal prendeu hoje 15 pessoas que trabalhavam com tráfico internacional de seres humanos. Na ação, denominada de "Operação Harém", também foram expedidos dez mandados de busca e apreensão para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Las Vegas (Estados Unidos), Paris (França) e Santo Domingo/Punta Cana (República Dominicana). Segundo a assessoria da PF as investigações começaram no Espírito Santo, quando foi descoberto um esquema de envio de brasileiras ao exterior para o mercado de prostituição de luxo. Muitas saiam do Brasil para trabalhar em grandes cassinos de Las Vegas.