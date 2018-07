PF prende 17 por tráfico internacional de drogas no PR Dezessete pessoas foram presas nesta terça-feira, 31, durante a operação Brasiguai, da Polícia Federal, desencadeada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Quatro dos mandados de prisão foram cumpridos contra pessoas que já estavam em cadeias e estabelecimentos prisionais nos estados do Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Outros mandados de prisão preventiva serão cumpridos ao longo do dia, mas o número total de mandados expedidos não foi divulgado pela PF.