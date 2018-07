PF prende 18 em operação contra tráfico em 3 Estados A Polícia Federal desencadeou hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico de maconha e cocaína nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Pará. Dezoito pessoas foram presas até esta manhã, sendo 13 em cumprimento a mandados de prisão preventiva e cinco em flagrante. A investigação, realizada pela Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, de Mato Grosso, começou há dez meses com o objetivo de desvendar a entrada de entorpecentes na cadeia pública do município de Aragarças, em Goiás.