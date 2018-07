PF prende 2 em ação contra esquema de tráfico no PR A Polícia Federal (PF) prendeu hoje duas pessoas em uma ação para desmantelar um esquema de envio de cocaína de Foz do Iguaçu para Curitiba. O objetivo da Operação São José é cumprir cinco mandados de prisão e cinco de busca e apreensão nessas duas cidades e em Maringá. Em Foz do Iguaçu foram apreendidos dois veículos, uma pistola, oito celulares, munições calibre 380, US$ 4,2 mil e R$ 1 mil em dinheiro e diversos documentos. A PF monitora o grupo desde agosto do ano passado. Segundo a corporação, o transporte da droga era feito em veículos. Os criminosos atuariam, ainda, com contrabando e descaminho. Em meio às investigações, seis pessoas acabaram detidas e foram recolhidos 25 quilos de cocaína e 2,5 de crack, além de US$ 27 mil. Na casa de um dos acusados, os policiais encontraram mercadorias importadas trazidas de forma ilegal ao País.