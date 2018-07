PF prende 20 pessoas de organização criminosa na Paraíba

A Polícia Federal desarticulou, nesta quinta-feira, 5, uma organização criminosa formada por traficantes de drogas, policiais militares e agentes penitenciários que agiam no Presídio do Serrotão, na cidade de Campina Grande, a 130 quilômetros de João Pessoa. Cerca de 500 policiais federais e militares participaram da operação, que resultou em 20 prisões e teve acompanhamento do Ministério Público Estadual. Durante a Operação Albergue, a PF descobriu um verdadeiro conjunto habitacional construído por presidiários nas dependências do Serrotão. Ao todo, foram encontradas 23 casas mobiliadas, que serão todas destruídas. Nas casas, a PF encontrou fogões, fornos microondas, freezers, geladeiras, TVs de plasma, aparelhos de CD e DVD e equipamentos de uma academia de ginástica. Durante a operação, a PF também apreendeu drogas, aparelhos de telefonia celular e armas. Tudo estava guardado em um cofre do presídio. A Operação Albergue foi deflagrada nesta madrugada, para cumprir 17 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Campina Grande. Em nota, o Ministério Público informou que o líder da organização era o preso José Maurício Filho, conhecido por "Barrinha". Condenado por tráfico de drogas, ele cumpre pena em regime semi-aberto no Presídio Serrotão. É acusado de pagar propina a agentes carcerários para permanecer fora do presídio. "Também participam das atividades criminosas do grupo os presos Marcone Edson Barbosa, Marcelo Belo de Sousa e Ernande José da Silva, o Muleta, que transformaram o Presídio do Serrotão em escritório do crime para negociar a compra e a venda de drogas na região de Campina Grande, bem assim o aluguel de armas para a prática de assaltos", diz a nota do MPE.