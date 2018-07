PF prende 20 por tráfico internacional de drogas no PR Pelo menos 20 pessoas foram presas hoje, durante a Operação Água Verde, deflagrada pela Polícia Federal na fronteira do Brasil com o Paraguai, contra uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Os agentes estão cumprindo 24 mandatos de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão.