PF prende 20 suspeitos de tráfico de drogas em MG Ao menos 20 pessoas foram presas ontem, entre elas um policial civil, durante a Operação Carranca da Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Militar (PM) e o Ministério Público Estadual (MPE). A ação teve como objetivo desarticular duas organizações criminosas que atuavam no tráfico de drogas em Montes Claros, São Francisco, Porteirinha, Brasília de Minas e São João da Ponte, cidades do norte mineiro.