PF prende 22 por suspeita de tráfico em 3 Estados Vinte e duas pessoas foram detidas hoje durante a Operação Peçonha, realizada pela Polícia Federal, com o objetivo de combater uma quadrilha especializada em tráfico de drogas nas cidades de Parnaíba e Buriti dos Lopes (PI), Sobral e Fortaleza (CE), e São Paulo (SP). De acordo com a PF, a ação contou com a participação de 154 policiais federais dos Estados do Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, e foi apoiada pela Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Civil.