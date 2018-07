PF prende 23 por fraudes contra a Previdência na Paraíba

Foram cumpridos 15 Mandados de Prisão Preventiva, oito Mandados de Prisão Temporária, 33 Mandados de Busca e Apreensão, além da determinação judicial de bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens dos principais envolvidos. Foram apreendidos 12 veículos dentre carros e motos, duas armas sendo uma espingarda e um revolver cal. 38

Participaram da operação Agendamento Virtual 144 policiais federais de diversos Estados do Brasil e 32 servidores da Previdência Social do Estado da Paraíba. O objetivo da operação era o de combater e desestruturar organização criminosa com atuação na Paraíba que fraudava a concessão de benefícios previdenciários.