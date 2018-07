PF prende 25 acusados de tráfico de drogas no RS Pelo menos 25 pessoas já foram presas hoje durante a operação Vanguarda, da Polícia Federal, deflagrada para desarticular quadrilhas responsáveis pelo tráfico de drogas internacional no Rio Grande do Sul. Segundo a PF, foram apreendidos também dinheiro falso, carros roubados, armas, munições e cerca de R$ 19 mil em dinheiro. A operação Vanguarda visa cumprir 34 mandados de prisão e de 45 mandados de busca e apreensão na Região Noroeste do Rio Grande do Sul e em cidades do Vale do Sinos. A ação tem apoio das polícias Militar e Civil e da Delegacia da Receita Federal. As quadrilhas, segundo a PF, seriam responsáveis pelo tráfico de drogas internacional, decorrente da introdução de drogas provenientes do Paraguai por meio da fronteira com a Argentina, pelo Rio Uruguai, além dos grupos envolvidos com tráfico local e interestadual e com contrabando.