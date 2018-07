PF prende 25 pessoas por fraudes no Detran no Nordeste

Pelo menos 25 pessoas já foram presas na manhã desta sexta-feira, 29, durante uma operação da Polícia Federal contra fraudes no Detran. O grupo inseria dados falsos no sistema Renavam, gerenciado pelo Detran da Paraíba e as Ciretrans de Campina Grande e Catolé do Rocha, no mesmo Estado. Ao todo, são cumpridos 34 mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo da 6º Vara Criminal de João Pessoa. Segundo a PF, entre os presos estão funcionários e diretores do Detran e da Ciretran. Os nomes ainda não foram divulgados. As investigações começaram em fevereiro deste ano, tendo como objetivo inicial o acompanhamento de um grupo de assaltantes que atuava na Paraíba e em Pernambuco roubando veículos, que tinham seus sinais identificadores modificados, normalmente em várias sucatas localizados na Paraíba, para serem legalizados, através de Estelionatários e Despachantes que obtinham Certificados de Licenciamento e Registro dos Veículos - CRLV(s) expedidos pelo Detran da Paraíba. A PF constatou a existência de pelo menos dois esquemas criminosos praticados dentro do Detran/PB. A regularização e expedição de Certificados de Registros e Licenciamento de Veículos - CRLV, com conseqüente inserção de dados falsos na base estadual do Renavam, contando com o auxílio direto de falsas perícias elaboradas pelo Instituto de Polícia Científica - IPC de Campina Grande/PB; e a Expedição de Carteiras de Habilitação, em total afronta aos princípios regidos pela Legislação vigente (Código de Trânsito e Resoluções do Conatran). No período investigado foram constatados a regularização fraudulenta de mais de 300 veículos e de carterias de habilitação.