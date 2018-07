PF prende 25 por tráfico de drogas em quatro estados

CURITIBA - A Polícia Federal desmantelou nesta quinta-feira, 3, uma quadrilha acusada de tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos 25 mandados de prisão em Paranaguá, no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, em Sumaré, no interior de São Paulo, em Joinville, em Santa Catarina, e em João Pessoa, na Paraíba. Os destinos mais comuns da droga eram os portos de Valência, na Espanha, e de Antuérpia, na Bélgica, embora também tenha havido carregamentos para a África. No exterior não foi realizada nenhuma prisão.

A operação, chamada de deadline, teve as investigações iniciadas em novembro do ano passado, com a identificação da origem boliviana da cocaína e dos contatos que estavam no interior de São Paulo, para onde a droga era inicialmente levada, após passar pelo Paraguai. Em Paranaguá, outras pessoas, entre elas funcionários de agências marítimas, burlavam a vigilância do porto e violavam contêineres prontos para embarque, colocando os pacotes de cocaína em meio à carga. Posteriormente, os contêineres recebiam lacre internacional falsificado.

Os 105 policiais federais designados para a operação também fizeram 27 buscas e apreensões de documentos, carros, lancha e dólares. Durante o período da investigação, a PF apreendeu 129 quilos de cocaína, dos quais 21 no Porto de Rio Grande, 38 em Valência e 70 em Antuérpia. Os acusados responderão por tráfico e formação de quadrilha, que preveem pena de prisão superior a 15 anos.