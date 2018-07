PF prende 3 em operação contra venda ilegal de madeira A Polícia Federal (PF) prendeu nesta manhã três pessoas durante a Operação Acuti, deflagrada hoje no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Pará. Duas pessoas foram presas no Pará e uma, no Rio Grande do Sul. De acordo com a PF, a operação busca combater a venda e o transporte de madeira cuja extração é ilegal. Os agentes cumprem mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Três Cachoeiras (RS), Sombrio e Jacinto Machado (SC) e Marabá (PA).