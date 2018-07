PF prende 3 policiais civis por contrabando no Paraná Três policiais civis foram presos hoje durante uma operação da Polícia Federal de combate ao contrabando de cigarros em Curitiba, no Paraná. Foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão e sete de prisão preventiva para serem cumpridos na capital e em cidades do interior do Estado.