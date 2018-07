PF prende 35 em operação contra tráfico em 7 Estados

Cerca de 230 agentes da Polícia Federal estão cumprindo 54 mandados de prisão temporária e 59 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná, Mato Grosso, Ceará e Goiânia. Também foram bloqueados pela Justiça, a pedido da PF, contas bancárias e aplicações financeiras ligadas aos investigados, além do sequestro de 20 imóveis, 15 veículos e uma aeronave.

A Operação Semilla, da Polícia Federal, foi deflagrada após um ano de investigação. O grupo era formado por cidadãos brasileiros, de países sul-americanos vizinhos e europeus, e trazia para o Brasil cocaína proveniente da Bolívia e maconha do Paraguai. A droga era encaminhada para a Europa e África, e também distribuída no País.

Durante as investigações, 70 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, sendo uma delas suspeita de integrar a máfia calabresa, na Itália. Nesse período, foram apreendidos cerca de 4.327 quilos de cocaína, 5.210 quilos de maconha, mais de um milhão em moeda nacional e estrangeira, armas, munições, cerca de 48 veículos e 1 aeronave, esses veículos teriam sido adquiridos com dinheiro proveniente do narcotráfico. Um laboratório de refino de cocaína foi desativado em Barueri, na Grande São Paulo.