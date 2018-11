PF prende 35 por desvio de verbas para remédio Pelo menos 35 pessoas foram presas hoje durante uma operação da Polícia Federal contra fraudes em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia.