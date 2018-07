PF prende 39 por tráfico de drogas para África do Sul

A droga era escondida em banners e estandartes de jogadores de futebol, entre outros objetos. A PF vinha investigando a quadrilha desde outubro de 2009. A maior parte dos envolvidos são nigerianos que residem em São Paulo, mas faziam parte do esquema também brasileiros, moçambicanos, sul-africanos e romenos. Muitos dos estrangeiros já haviam cumprindo pena por tráfico e sido expulsos do País anteriormente.

De acordo com a Polícia Federal, os traficantes vinham trabalhando na formação de um estoque de cocaína para ser distribuída na África do Sul durante a Copa do Mundo.