PF prende 4 por divulgação de pornografia pela internet Pelo menos quatro pessoas foram presas acusadas de integrar uma rede internacional de divulgação de pornografia, inclusive de imagens de abuso sexual, que atuava em 11 Estados e no Distrito Federal, segundo informações da Polícia Federal. As prisões foram feitas no Rio Grande do Sul, durante cumprimento de mandados de prisão e em flagrante, segundo a PF.