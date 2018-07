PF prende 4 por tráfico de drogas em Foz do Iguaçu Quatro homens foram presos por tráfico de entorpecentes e uso de documento falso e cerca de 63 quilos de drogas foram apreendidas no primeiro dia da Operação Sentinela, da Polícia Federal (PF), realizada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. O objetivo é a prevenção e repressão aos crimes praticados na região de fronteira. A Sentinela foi deflagrada na segunda-feira nos Estados de Amazonas, Mato Grosso do Sul e Paraná.