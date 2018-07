PF prende 40 acusados de extração ilegal no Rio Cerca de 40 pessoas foram detidas hoje em uma operação da Polícia Federal (PF) realizada em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, que visa combater um grupo de milicianos que realizava extração ilegal de argila, barro e areia em uma região invadida pelo grupo paramilitar. Eles são acusados de causar dano ambiental com a atividade clandestina, ao removerem morros e com a abertura de crateras para a extração. Agora à tarde, os detidos passam por uma triagem na sede da Superintendência da PF. Os acusados serão indiciados por crime ambiental, formação de quadrilha e usurpação do patrimônio da União.