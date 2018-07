PF prende 40 por roubo a banco em cinco Estados Pelo menos 40 pessoas foram presas hoje durante a segunda fase da Operação Terminal, da Polícia Federal (PF), que tem o objetivo de reprimir roubos em agências e postos bancários com arrombamento dos caixas eletrônicos. Estimativas preliminares baseadas em informações dos bancos dão conta de que cerca de R$ 4 milhões foram levados no período da investigação, além do prejuízo resultante do arrombamento e inutilização dos próprios caixas eletrônicos na ordem de R$ 3 milhões, informou a PF.