PF prende 44 ligados ao tráfico internacional de drogas A Polícia Federal conseguiu prender durante a operação Fronteira Branca desencadeada hoje em seis Estados, 44 pessoas acusadas de envolvimento direto com o tráfico internacional de drogas. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal do município de Cáceres (MT), sendo: 36 presos no Estado de Mato Grosso, 2 em Rondônia, 2 em Pernambuco, 1 na Bahia, 2 em Minas Gerais e 1 em São Paulo. Alguns dos mandados não cumpridos são de bolivianos que não estão em território brasileiro.