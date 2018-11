PF prende 5 após cocaína ser jogada de avião em MT Policiais federais apreenderam na terça-feira, 1, 48 quilos de cocaína em uma chácara no município mato-grossense de Rosário Oeste, a cerca de 120 km de Cuiabá, após observarem a droga, proveniente da Bolívia, ser arremessada de um avião. Foram presos na propriedade os eletricistas Nilton Rosa da Silva, de 29 anos, e Nirley Rosa da Silva, de 31 anos, e o agricultor boliviano José Carlo Barbery Escalante, de 41 anos. O piloto da aeronave, Gilson Ricci, de 44 anos, foi detido após aterrissar no Aeroporto Marechal Rondon. O acusado de jogar a droga do avião, o boliviano, Orlando Idalgo, de 41 anos, foi localizado numa rodoviária em Cuiabá. Ele havia ido até a capital de ônibus, depois de ser deixado por Ricci em Diamantino. Segundo a PF, os presos foram encaminhados à Penitenciária Pascoal Ramos, com exceção de Escalante, que teve de ser internado por ter se ferido na perna ao tentar pular uma cerca para fugir.