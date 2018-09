PF prende 5 por comércio ilegal de remédios via internet A Polícia Federal (PF) prendeu hoje cinco suspeitos em flagrante e desarticulou uma rede de comércio ilegal de medicamentos via internet em sete Estados. Realizada em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Operação Panaceia apreendeu 15 mil comprimidos de produtos abortivos, antidepressivos, inibidores de apetite, anabolizantes, remédios caseiros e até sem fórmula, durante as buscas realizadas em 61 canais de venda, 54 em território nacional e sete no exterior, abertos por brasileiros.