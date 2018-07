PF prende 5 por produção de mídias falsificadas no RS Cinco pessoas foram presas em flagrante durante a Operação Sentinela da Polícia Federal, em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, 5. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater a produção e comércio de CDs e DVDs falsificados.