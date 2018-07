PF prende 51 acusados de assaltos a caixas eletrônicos

Segundo o delegado da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, Ramon Almeida da Silva, desde novembro de 2008, quando começaram as investigações, os valores roubados das agências bancárias são de aproximadamente R$ 4 milhões. Se levar em conta os prejuízos causados pela destruição dos caixas, esse valor pode ultrapassar R$ 7 milhões. Balanço preliminar aponta que foram apreendidas quatro armas, 12 veículos, três motos, maçaricos e outros instrumentos utilizados para os arrombamentos, além de R$ 82 mil.

As investigações começaram pelo Paraná, depois de oito assaltos ocorridos no ano passado, quando foram presas nove pessoas, e se estenderam para Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, resultando em um inquérito com mais de 1.100 páginas. "Eles agiam com uso de maçarico para perfuração de caixa eletrônico e também faziam golpes eletrônicos. Por meio de um programa computacional, eles davam o comando para que o caixa eletrônico expedisse todas as cédulas que estivessem no interior", disse o delegado.