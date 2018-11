PF prende 51 suspeitos de desviar verbas em 7 Estados A Polícia Federal (PF) prendeu hoje 51 pessoas suspeitas de praticar fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, peculato e formação de quadrilha, nos Estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Rondônia. Do total, mais de 20 foram detidos no Estado gaúcho.