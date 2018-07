PF prende 6 em operação contra tráfico de drogas no RS Seis pessoas foram presas hoje durante a Operação Top Gun, da Polícia Federal, no Rio Grande do Sul. Cerca de 100 policiais federais estão cumprindo 14 mandados de busca e apreensão e mandados de prisão. A operação tem por objetivo desarticular uma organização criminosa que distribuía cocaína, principalmente nas cidades de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Chuí. De acordo com a investigação da PF, a quadrilha também atuava no roubo, furto e clonagem de veículos, bem como em roubos e furtos a estabelecimentos comerciais e agências bancárias. Ainda há indícios de que atuava no tráfico de armas. Segundo a PF, entre os presos, dois foram por mandado de prisão preventiva e quatro em flagrante. Foram apreendidas cinco armas e veículos. A operação foi realizada em conjunto pela Delegacia de Repressão ao Tráfico de Armas e pela Delegacia de Polícia Federal em Rio Grande.