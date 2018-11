PF prende 6 funcionários da prefeitura de Ladário-MS A Polícia Federal prendeu seis funcionários da prefeitura de Ladário, no Mato Grosso do Sul, entre eles os secretários de Educação e Finanças e a advogada geral do município. Eles são suspeitos de ter desviado pelo menos R$ 500 mil da verba destina para a merenda escolar.