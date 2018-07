PF prende 6 pessoas no Rio suspeitas de contrabando

Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, sob as acusações de contrabando de equipamentos eletrônicos e uso de documentos falsos. As prisões ocorreram na noite de ontem, no momento do desembarque. Segundo a PF, foram apreendidos 300 quilos de mercadorias: notebooks, câmeras fotográficas, filmadoras e videogames.

Os equipamentos, que vieram de Ciudad del Este, no Paraguai, em voo com conexão em Guarulhos, seguiriam para Belo Horizonte e o sul de Minas Gerais, segundo a investigação. Os acusados alegaram engano e pediram outra passagem à companhia aérea ao desembarcar em Guarulhos, na tentativa de burlar a fiscalização, segundo a PF.

O objetivo seria retirar a bagagem no Rio como se fosse de passageiros de um voo nacional. Além das acusações de contrabando e uso de documentos falsos, os acusados ainda poderão ser indiciados por formação de quadrilha.