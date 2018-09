PF prende 7 por tráfico de drogas em ação em 3 Estados

Sete pessoas foram presas durante a Operação Neve no Cerrado, da Polícia Federal, em três Estados do País. Cerca de 60 policiais federais também cumpriram 14 mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas em um esquema de tráfico de drogas, nos Estados do Tocantins, Mato Grosso (Cáceres) e São Paulo (São José do Rio Preto). As investigações, realizadas pela Superintendência da PF no Tocantins, tiveram início a partir de denúncias, e indicaram que a droga, pasta base de cocaína e derivados, vinha da Bolívia.