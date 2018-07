PF prende 78 em ação contra contrabando em 6 Estados A Polícia Federal informou hoje que prendeu 78 pessoas em seis Estados durante uma operação de combate ao contrabando. A ação denominada Láparos foi deflagrada na quarta-feira. No total, foram presas 71 pessoas no Paraná, uma em Tocantins, três em Minas Gerais, uma no Mato Grosso, uma em São Paulo e uma na Bahia.