PF prende 8 acusados de aplicar golpes em Jales-SP A Polícia Federal (PF) desencadeou hoje a Operação Olympia para desarticular um grupo de contrabandistas que atuava em Jales, no interior de São Paulo. Até o início da tarde, oito pessoas, entre elas um policial militar, já haviam sido presas. Ao todo, foram expedidos 17 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos na capital e nas cidades paulistas de Três Fronteiras e Jales e nos municípios de Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul, Montes Claros, em Minas Gerais, e em Rondonópolis, no Mato Grosso. O grupo recrutava "laranjas" em cidades distantes de Jales para abrirem contas em bancos com documentos e comprovantes de renda falsos. Os falsários pediam, então, cartões de crédito, financiavam carros, faziam compras com cheques pré-datados e vendiam folhas de cheque em branco para outras pessoas aplicarem golpes. Os carros eram levados para a área rural de Estados como o Mato Grosso para dificultar a localização após a suspensão dos pagamentos das prestações. Posteriormente, os bens adquiridos eram vendidos. Segundo a PF, depois que os golpes começavam a aparecer, os "laranjas" retornavam a suas cidades de origem e dificilmente eram encontrados, pois os cadastrados apontavam endereços em Jales.