PF prende 8 por desvio de R$ 3 mi do INSS em PE Oito pessoas foram presas nos Estados de Pernambuco e Alagoas durante a "Operação Guararapes", deflagrada hoje por uma força-tarefa comandada pela Polícia Federal (PF). As prisões foram decretadas pela Justiça Federal de Pernambuco, com base em denúncia feita pelo Ministério Público Federal e investigada com a ajuda da Previdência Social. De acordo com a PF, toda a fraude foi realizada na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Jaboatão de Guararapes (PE), na região metropolitana do Recife. A PF estima que a quadrilha tenha lesado a Previdência em mais de R$ 3 milhões, com pagamentos de benefícios e pensões fraudulentas.