PF prende 8 por emissão de atestados médicos falsos A Polícia Federal em Uberlândia (MG) prendeu hoje oito pessoas, entre elas um médico da rede municipal de saúde, suspeitas de participação em um esquema criminoso envolvendo atestados médicos falsos e irregulares no sistema penitenciário do Estado. De acordo com a PF, os detentos do sistema prisional usavam atestados médicos falsos para levar ao erro autoridades judiciais e penitenciarias, simulando moléstias graves com objetivo de obter benefícios judiciais.