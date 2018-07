PF prende 9 por grilagem de terra em MG, MT e GO Pelo menos nove pessoas, entre elas policiais militares, foram presas hoje durante a Operação Pluma, desencadeada pela Polícia Federal (PF) nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, com o objetivo de coibir a prática de grilagem de terras da União e crimes contra a vida, a administração pública, o meio ambiente, grilagem de terras, corrupção, peculato, prevaricação, extorsão e ameaça. A área de atuação da quadrilha, segundo a PF, eram os municípios do Vale do Araguaia, principalmente Vila Rica, Santa Cruz do Xingu, Confresa, Porto Alegre do Norte, Ribeirão Cascalheira, Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia.