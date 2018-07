PF prende acusado de integrar quadrilha que roubou CEF A Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio da Polícia Federal (PF) prendeu ontem Alexandre dos Santos, mais conhecido como Xande, acusado de pertencer a quadrilha que roubou agências da Caixa Econômica Federal (CEF). Segundo a PF, Xande tem três mandados de prisão preventiva em aberto - um deles por homicídio, expedido pela 3ª Vara do Júri de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Dentre outros crimes, ele é acusado de ser integrante dos bandos que assaltaram as agências da CEF da Vila Gerty, em São Caetano do Sul, no Grande ABC (SP), em 8 de março de 2006, e da Liberdade, no centro da capital paulista, em 9 de novembro de 2005. Os outros integrantes da quadrilha foram presos pela delegacia na época dos crimes. Xande foi encontrado e preso hoje em sua residência, na região de Poá, na Grande São Paulo, e transferido para o sistema penitenciário hoje, onde ficará a disposição da Justiça.