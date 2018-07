PF prende advogado por tráfico de drogas na Paraíba A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada de domingo, na Paraíba, um advogado de 42 anos e um amigo dele, de 31, por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a PF, que contou com o apoio de policiais rodoviários federais e policiais militares, a prisão foi efetuada quando a dupla passava pelo posto de fiscalização da Polícia Militar, localizado na BR-101, município de Santa Rita, na saída para Natal, no Rio Grande do Norte. Com eles, os policiais apreenderam cerca de 7,6 quilos de cocaína na forma de crack. A droga foi adquirida em Natal e deveria seguir para João Pessoa, na Paraíba. Os suspeitos foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em João Pessoa, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas variam de cinco a 15 e de três a 10 anos de reclusão.